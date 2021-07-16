В Татарстане за сутки коронавирусом заразился 51 человек

По данным на 16 июля 2021 года в Татарстане зарегистрировано 23 149 случаев COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19, из них 4 – завозные, 47 – контактные. 23 человека госпитализировано, 28 получают лечение на дому.

По данным на 16 июля 2021 года в Татарстане зарегистрировано 23 149 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 20 733 человека, в том числе 71 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 709 203 человека (прирост за сутки 11 335), из них 459 289 получили вторую прививку.