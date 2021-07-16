Крупный пожар в Ульяновке: Жилой дом на Локомотивной тушили пять часов

Фото: Мэрия Ульяновска

Утром 16 июля в одноэтажном нежилом здании на улице Локомотивная в Ульяновске произошло возгорание. Всю улицу заволокло дымом, из-за чего сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть улицу. Подробности пожара сообщила мэрия города.

В 5.00 в здании бывшего склада на улице Локомотивная произошло возгорание. Площадь пожара составляла 360 квадратных метров.

По словам замначальника Управления гражданской защиты Ульяновска Андрея Тамбовского, в ликвидации пожара была задействована 21 единица спецтехники и более 80 человек, в том числе 15 пожарных автоцистерн. Пожарным помогали спасатели, которые вскрывали специнструментом металлические двери и решётки, для предотвращения распространения пламени резали кровлю, вместе прокладывали пожарные рукава. Из здания также успели вынести 20 газовых баллонов.

«Ульяновскводоканал» обеспечил необходимый напор воды, «Дорремстрой» выделил два поливомоечных автомобиля для оперативного подвоза воды, а сотрудники «УльГЭС» обесточили горящее здание.

Открытое горение удалось ликвидировать в девятом часу утра, жертв и пострадавших нет. На данный момент идет проливка участка пожара и разбор пострадавшей кровли. Работы будут идти в течении всего дня. Причина происшествия устанавливается.