Прогноз на второй тур ФНЛ 2021/2022: Нефтехимик выиграет, КАМАЗ не проиграет

Фото: ФК Нефтехимик.

Стартовый тур ФНЛ 2021/2022 подарил немало интересных результатов. В первых же матчах оступились команды, которым приписывали борьбу за высокие места - "Алания" и "Ротор". Клуб из Владикавказа только в добавленное время смог вытянуть ничью в гостевом матче с КАМАЗом, а волгоградцы, только покинувшие Премьер-Лигу, не смогли забить в ворота скромного "Текстильщика".

Так уж получилось, что два главных возмутителя спокойствия встретятся между собой во втором туре. КАМАЗ примет "Текстильщик" на своем поле. Фаворитом видится именно команда из Татарстана, но желание одержать первую после долгого перерыва победу в ФНЛ может сыграть злую шутку.

Прогноз на матч КАМАЗ - Текстильщик 17 июля 2021: 1:1 (результативная ничья)

В матче "Нефтехимика" и хабаровского СКА будут встречаться примерно равные соперники. Обе команды стартовали в ФНЛ с побед. В очном противостоянии должны сыграть свою роль родные стены.

Прогноз на матч Нефтехимик - СКА-Хабаровск 17 июля 2021: 1:0 (минимальная победа хозяев поля)

Прогноз на остальные матчи 2 тура ФНЛ 2021/2022

Енисей - Кубань - 2:1 (старожил турнира возьмет верх над новичком)

Томь - Балтика - 0:2 (Фаворит возьмет три очка)

Акрон - Волгарь - 2:0 (Клуб из Самарской области заметно укрепил состав и не упустит победу над астраханцами)

Оренбург - Металлург - 3:0 (В битве двух лидеров сильнее будут куда более опытные хозяева)

Ротор - Олимп-Долгопрудный - 2:0 (Со второй попытки Дмитрий Хохлов одержит свою первую победу на посту наставника Ротора)

Торпедо - Спартак-2 - 2:0 (Торпедо объективно сильнее)

Краснодар-2 - Алания - 1:2 (Гости одержат первую победу в сезоне)

Факел - Велес - 3:1 (У Воронежа слаженная атака и не самая сильная оборона, впрочем, для победы имеющихся ресурсов хватит).