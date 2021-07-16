Подготовка к зиме 2021 в Набережных Челнах: все работы завершат до 15 августа

Пока работы идут по графику. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Срок подготовки жилого фонда к отопительному сезону – 15 августа. До этого времени в автограде проходит ряд мероприятий по подготовке 1366 многоквартирных домов к успешному прохождению предстоящего отопительного сезона.

Так, в еженедельном порядке обсуждается план мероприятий с энергоснабжающими предприятиями и потребителями, принимаются акты проверки вентиляционных каналов, акты опрессовки. Паспорта готовности уже получили 292 дома.

С 21 июля 2021 стартует пятый этап опрессовки, под отключения попадают объекты Нового города 12-13, 32 по 40, 42,44, 59, 60,62 комплексов, частично 9, 14, 41, 43 комплексов.