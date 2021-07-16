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Происшествия16 июля 2021 15:22

В Татарстане водитель сбил школьника, проехав на "красный"

Мальчик госпитализирован с переломом ноги
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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Ребенка госпитализировали

Ребенка госпитализировали

Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на девятилетнего мальчика на улице Раскольникова в Набережных Челнах произошел 15 июля в 18.50. На глазах многочисленных прохожих, по предварительным данным, иномарка "Мазда" проехала на запрещающий "красный" сигнал светофора, и сбила мальчика. Третьеклассник как раз в этот момент начал переходить дорогу, но не стал спешиваться с самоката.

В результате наезда ребенок получил перелом ноги и его увезли в больницу с места дорожно-транспортного происшествия.

- В отношении водителя составлен административный протокол, - сообщили в МВД Татарстана.

Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщили, что иномаркой управлял 26-летний директор строительной компании.