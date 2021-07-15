Власти Чувашии заплатят за новый логотип «Чебоксары – город трудовой доблести» 200 тысяч рублей

Победителя выявят до 30 сентября. Фото: мэрия города Чебоксары

Сегодня, 15 июля, в Чувашии стартовал конкурс на разработку логотипа и брендбука «Чебоксары – город трудовой доблести». Заявки участников будут принимать до 15 сентября. Победитель конкурса получит 200 тысяч рублей. Сообщает пресс-служба правительства республики.

Основные требования к логотипу: он должен быть понятным, узнаваемым, отражать значимость трудового подвига жителей города в годы Великой Отечественной войны. Также на нем должна быть фраза «Чебоксары – город трудовой доблести». Логотип будут оценивать по уровню профессионализма, оригинальности, выразительности, привлекательности.

В брендбук проекта включается презентация логотипа, фирменные цвета и шрифты, вариации их использования и примеры нанесения фирменных знаков на сувенирную продукцию.

Каждый участник может направить на конкурс до трех заявок. Победителя выявят до 30 сентября.