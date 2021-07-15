В Татарстане ожидается 34-градусная жара

В выходные особых дождей ждать не стоит. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В предстоящие выходные - 17 и 18 июля, днем и вечером при максимальном прогреве воздушной массы и интенсивном развитии мощных кучево-дождевых облаков, в отдельных районах будут отмечаться грозовые дожди с кратковременными усилениями ветра, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

При этом, согласно его прогнозам, начиная с воскресенья в республике снова будет очень жарко, а вероятность осадков небольшая. Так, если в субботу столбики термометров максимум покажут +31 градус, то на следующий день температура воздуха уже будет в пределах от +28 до +33. И это еще не все.

Так, в начале следующей недели – 19 и 20 июля, при сохранении неустойчивой погодф с грозовыми дождями ожидается 34-градусная жара.