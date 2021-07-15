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Происшествия15 июля 2021 16:43

В Лаишевском районе Татарстана во время пожара мужчина получил ожоги 30% тела

Пострадавшего госпитализировали в РКБ
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Предварительная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

Предварительная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

14 июля в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о пожаре в селе Усады Лаишевского района. Там горел дом №11б на улице Радужная.

По прибытию по казанному адресу пожарные установили, что огнем охвачена мебель и часть потолка на кухне. Возгорание быстро ликвидировали.

Площадь пожара составила один квадратный метр. От огня пострадал 35-летний мужчина. Он был госпитализирован в РКБ с ожогами 3 степени 30% тела, - сообщили в МЧС Татарстана.

Предварительная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.