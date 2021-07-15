В Нижнекамске промышленный альпинист сорвался с трубы и погиб

Причина падения мужчины следователям пока не ясна. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Накануне вечером в Нижнекамске во время покраски трубы местной котельной произошло ЧП. Вниз с 70-метровой высоты сорвался и насмерть разбился промышленный альпинист. Сообщает следственный комитет Татарстана

- По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве. - В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, в тот вечер промышленный альпинист занимался непосредственно покраской трубы. В какой-то момент, по неустановленной пока причине, он упал на землю. Причина произошедшего пока не ясна, на мужчине имелись все необходимые средства защиты.