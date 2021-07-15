За минувшие сутки в Татарстане выявили 51 новый случай заражения коронавирусом

Всего в регионе коронавирус обнаружили у 23 098 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике за прошедшие сутки был выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Татарстана.

- Три из них являются завозными, а 48 – контактными. 18 человек госпитализировано, 33 получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то за указанные сутки большая часть заболевших была зарегистрирована в Казани (18 человек) и Набережных Челнах (12 человек).

Всего в регионе коронавирус обнаружили у 23 098 человек, 20 662 из которых смогли выздороветь, а 572 скончались.