В Татарстане на дороге Елабуга – Гари – Абалач завершился ремонт

Во время ремонта обновлен верхний слой покрытия дороги и укреплены обочины. Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

В Елабужском районе Татарстана в рамках нацпроекта завершился ремонт дороги Елабуга – Гари – Абалач. Там обновили участок с наиболее изношенной проезжей частью. Сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

– В ходе ремонта верхний слой покрытия уложен из высокопрочного асфальтобетона ЩМА-15. также укреплены обочины по три метра с каждой стороны, – сообщает ведомство.

Двухполосная дорога с шириной проезжей части в девять метров проходит по нормативам 2 технической категории. По ней выезжают на федеральную трассу М-7 «Волга» и добираются до особой экономической зоны «Алабуга». Большегрузный транспорт тоже курсирует по автодороге Елабуга – Гари – Абалач.