В Казани из-за пожара на улице Адмиралтейская эвакуировались 25 человек

Причину возгорания в настоящий момент устанавливают дознаватели Госпожнадзора. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Утром 15 июля – в 7.50, в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что на улице Адмиралтейская в четырехэтажном доме №13/30 горит квартира. До прибытия пожарных из задания самостоятельно эвакуировались 25 человек.

- В 8.20 ликвидация открытого горения. Пострадавших нет. Обход закрытых квартир. Горела двухкомнатная квартира на 3 этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причину возгорания в настоящий момент устанавливают дознаватели Госпожнадзора.