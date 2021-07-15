В Казани из-за пожара на улице Адмиралтейская эвакуировались 25 человек

Причину возгорания в настоящий момент устанавливают дознаватели Госпожнадзора.
Фото: Мария ГОРЕЛОВА
Утром 15 июля – в 7.50, в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что на улице Адмиралтейская в четырехэтажном доме №13/30 горит квартира. До прибытия пожарных из задания самостоятельно эвакуировались 25 человек.
- В 8.20 ликвидация открытого горения. Пострадавших нет. Обход закрытых квартир. Горела двухкомнатная квартира на 3 этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.
Причину возгорания в настоящий момент устанавливают дознаватели Госпожнадзора.