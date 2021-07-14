В Татарстане завели уголовное дело о неуплате налогов почти на 480 миллионов рублей

Утверждается, что в налоговые документы вносились ложные данные. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении руководства ООО «Фирма Саман» возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере», сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 года руководство указанной фирмы вносило в налоговые декларации заведомо ложные данные. В том числе и о несуществующих взаимоотношениях с рядом контрагентов. В результате чего ООО «Фирма Саман» незаконно уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 479 миллионов рублей.