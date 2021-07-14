В Набережных Челнах группа подростков подозревается в грабеже косметического магазина

В настоящее время следователи, в том числе, устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В отношении пятерых жителей Набережных Челнов возбудили уголовное дело за серию грабежей. Интересно то, что только один из них является совершеннолетним. Он, к слову, уже отбывает свой срок в колонии.

По версии следствия, в апреле 2021 года группа подростков ограбила продуктовый и косметический магазины, а в июне, на проспекте Беляева, двое из них напали на 50-летнего мужчину и отобрали у него телефон, а также барсетку, в которой находились 200 тысяч рублей.

- Судом в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще двое несовершеннолетних находятся под подпиской о невыезде, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных подростков.