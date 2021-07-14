В Татарстане за первый день работы на интернет-магазин парню грозит до 20 лет колонии

Полицейские нашли и изъяли у молодого человека крупную партию наркотиков, которые он собирался расфасовать и разложить по закладкам. Фото: МВД по РТ

4 июля 22-летний житель Ставропольского края приехал в Альметьевск к своей девушке. Когда же парень решил вернуться домой, то понял, что денег на обратную дорогу не хватает.

Тогда он и устроился на «работу» в интернет-магазин – закладчиком синтетических наркотиков. Выполнил тестовые задания и пошел на дело. В тот же день молодого человека задержали полицейские. Произошло это, когда он выходил из садового общества возле улицы Девонская. Как оказалось, он забрал оттуда крупную партию «синтетики». Правоохранители нашли и изъяли наркотики. В отношении задержанного парня возбудил уголовное дело. за первый день работы на интернет-магазин парню грозит до 20 лет колонии.

- Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в МВД Татарстана.