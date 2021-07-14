Жителя Казани оштрафовали за катание на доске по лужам после ливня

В общей сложности мужчине придется заплатить государству 1,5 тысячи рублей. Фото: скриншот с видео

Очередная попытка словить хайп в соцсетях обернулась штрафом. 13 июля житель столицы Татарстана после сильного ливня решил снять видеоролик со своим участием на давно избитую теме – серфинг по лужам.

Видимо, для большего резонанса выбрал он для этого центр города – дорогу под стенами Казанского Кремля. Припарковался на автобусной остановке, вытащил сапборд и начал грести, лавирую между транспортом. Все это на видео снимал приятель «блогера».

Запись быстро выложили в интернет и ею так же быстро заинтересовались сотрудники ГИБДД. Они быстро нашли «серфера» и побеседовали с ним. Итог разговора – пару штрафов.

- В отношении мужчины были составлены административные материалы за то, что он управлял транспортным средством, совершил остановку в месте остановке маршрутных транспортных средств, а также за то, что, будучи пешеходом, он находился на проезжей части, - сообщили в МВД Татарстана.

В первом случае полагается штраф в 1 000 рублей, а во втором – 500 рублей.