В Набережных Челнах на строительство мечети "Джамиг" за три месяца собрали 18,2 миллиона рублей

Эскиз будущей мечети "Джамиг". Фото: nabchelny.ru

За три последних месяца на строительство мечети "Джамиг" в Набережных Челнах, удалось собрать рекордную для города сумму - 18,2 миллиона рублей. Один из самых продолжительных проектов Татарстана, история которого начинается с 1992 года, когда под мечеть отвели землю, по сути, уже может претендовать на завершение. Сообщает Фонд финансового содействия возведению религиозного объекта.

Там отмечают, что самый посильный взнос в строительство мечети в размере 7,5 миллиона рублей сделала одна из турецких компаний. От двух крупных предприятий Набережных Челнов, в свою очередь, поступили по одному и три миллиона рублей. Большой вклад в это дело сделали и частные лица - от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

В настоящий момент из собранных денег 11,9 миллиона рублей потратили на проектировщиков, подрядчиков и технику, а также на покупку стройматериалов.