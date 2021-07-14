Жители поселка Тарловка хотят вернуться в состав Набережных Челнов

Коллективное обращение местные жители сперва направили мэру города Наилю Магдееву. Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Татарстане жители поселка Тарловка намерены направить обращение правительству республики с просьбой вернуть их в состав Набережных Челнов. Документ подписала половина взрослых представителей населенного пункта.

Коллективное обращение сперва направили мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву. Но в Исполкоме города ответили, что данный вопрос не в компетенции муниципалитета. Теперь жители поселка Тарловка ждут ответ от властей Татарстана.

Отметим, что раньше данный населенный пункт являлась частью Набережных Челнов так, как находится всего в 15 километрах от города. Но в 2009 году поселок официально перевели в состав Елабужского района.

По заверениям жителей Тарловки, у них нет даже прямого маршрута общественного транспорта в Елабугу. До районного центра они все равно добираются через Набережные Челны, где многие жители поселка и так работают, учатся, а также обращаются за платными медуслугами.