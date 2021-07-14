Нацбанк Татарстана: у Synergy и Frendex обнаружили признаки финансовой пирамиды

Помимо сверхприбылями, людей завлекают слишком дешевыми путевками, кешбэками за покупку ювелирных украшений и оказанием помощи в погашении кредитов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В эту среду, 14 июля, во время пресс-конференции заместитель управляющего Нацбанком Татарстана Нурания Хайруллина сообщила, что, несмотря на то, у организации Antares Limited были обнаружены признаки финансовой пирамиды и ее сайт заблокировали, спросом у населения продолжают пользоваться так называемые «партнерские программы» Synergy и Frendex. По словам спикера, у них так же обнаружили признаки нелегальной работы.

По словам Хайруллиной, если подобные организации предлагают сверхдоходы – это повод задуматься не очередная ли это финансовая пирамида, вложившись в которую можно потерять все свои сбережения. Представитель Нацбанка Татарстана отметила, что сейчас они отличаются от пресловутого МММ. Теперь эти дельцы спекулируют на такое модной теме, как криптовалюта, а также на слишком дешевых путевках, кешбэках за покупку ювелирных украшений и помощи в погашении кредитов. Доверившись всему этому денег можно лишиться в несколько касаний по экрану смартфона. Дело в том, что финансовые пирамиды сегодня практически полностью ушли в онлайн.

При этом одними из их признаков были названы не только обещания сверхприбыли, но и элементы сетевого маркетинга, отсутствие подтверждения инвестиций и контактов для обратной связи.

Чтобы не попасть на обман, нужно проверить фирму на наличие ее в списке нелегальных организаций, который есть на сайте Центробанка России. Там же можно проверить ее на наличие лицензии ЦБ. Так, как ее отсутствие – это все же самый главный признак финансовой пирамиды.

А что делать тем, кто все-таки вложился в подобные предприятия? Тут не нужно ждать и надеяться, что вам вернут деньги. В этом случае чем быстрее, тем лучше обратиться в правоохранительные органы. Тогда существует вероятность на благоприятный исход для вашего кошелька.