В Ульяновске начали развивать велосипедную инфраструктуру

Фото: Мэрия Ульяновска

Уже сегодня, 14 июля, в Ульяновске специалисты МБУ «Правый берег» сделали велосипедную разметку на бульваре Пластова. В ближайшее время аналогичные полосы появятся на улицах Спасская, Дворцовая и Гончарова.

Пока это тестовая программа по развитию велоинфрастуктуры в городе. Если ее одобрят велосипедисты и другие участники дорожного движения, то эта работа в 2022 году будет продолжена и на других улицах.

Отметим, создание велосипедной инфраструктуры является одним из элементов городской транспортной стратегии, рассчитанной на несколько лет.