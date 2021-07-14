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Общество14 июля 2021 17:35

В Ульяновске начали развивать велосипедную инфраструктуру

Велополосы уже появились в центральной части города
Евгения БУБЛИК
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Фото: Мэрия Ульяновска

Фото: Мэрия Ульяновска

Уже сегодня, 14 июля, в Ульяновске специалисты МБУ «Правый берег» сделали велосипедную разметку на бульваре Пластова. В ближайшее время аналогичные полосы появятся на улицах Спасская, Дворцовая и Гончарова.

Пока это тестовая программа по развитию велоинфрастуктуры в городе. Если ее одобрят велосипедисты и другие участники дорожного движения, то эта работа в 2022 году будет продолжена и на других улицах.

Отметим, создание велосипедной инфраструктуры является одним из элементов городской транспортной стратегии, рассчитанной на несколько лет.