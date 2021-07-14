В Татарстане за минувшие сутки выявили 47 новых случаев коронавируса

Всего, по состоянию на 14 июля, в Татарстане коронавирус обнаружили у 23 047 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в республике выявили 47 новых случаев коронавируса. Два из них являются завозными, а 45 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- 12 человек госпитализировано, 35 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

В этот раз абсолютное большинство зараженных было зарегистрировано именно в Казани – 30 человек.

Всего, по состоянию на 14 июля, в Татарстане коронавирус обнаружили у 23 047 человек, 20 621 из них, в том числе 51 человек за прошедшие сутки, смогли победить болезнь, а 567 скончались.