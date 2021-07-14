В Набережных Челнах приставы добились сноса киоска ритуальных услуг на территории больницы

Фото: архив УФССП Татарстана

Только после вмешательства приставов женщина-бизнесмен из Казани снесла свой киоск ритуальных услуг, который она самовольно возвела на территории больницы в Набережных Челнах.

Медучреждение обратилось с соответствующим иском в суд. Там встали на сторону больницы и обязали предпринимательницу снести киоск за свой счет. Вот только женщина не торопилась исполнять данное решение суда. За это ее даже 15 раз привлекали к административной ответственности. Но и это не возымело никакого действия. Лишь когда предпринимательнице приставы запретили выезд за пределы России, она за свой счет демонтировала киоск.

- Исполнительное производство окончено, ограничение в выезде за границу отменено, - сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Татарстану.