В Нижнекамском районе из-за коронавируса запретили проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях

Теперь все подобные мероприятия нужно будет проводить на открытом воздухе при соблюдении всех требований Роспотребнадзора или в онлайн-режиме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнекамском районе Татарстана на заседании местного оперативного штаба было объявлено, что в муниципалитете ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильной и контролируемой. Тем не менее, как и по всей России и республике, в районе за последние две недели наблюдается рост числа заразившихся.

Так, по последним данным, в Нижнекамском районе всего было выявлено 793 случая коронавируса. В инфекционном госпитале сейчас проходят лечение 105 инфицированных.

На этом фоне местные жители стали чаще прививаться. Но, несмотря на это, местный оперативный штаб принял решение временно запретить в районе проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Все, что планировалось до этого, по согласованию с оперативным штабом проведут на открытых площадках и при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Без этого указанные мероприятия можно провести только в онлайн-режиме.