В Горькинско-Ометьевском лесу Казани стартует вторая смена детского эколагеря

в Горкинско-Ометьевском лесу стартует вторая смена детского лагеря экологической направленности Фото: Евгения БУБЛИК

С 19 по 23 июля в Горкинско-Ометьевском лесу Казани стартует вторая смена детского эколагеря. Работать он будет в тестовом режиме на базе центра «Дом». В лагерь принимаются школьники в возрасте от 8 до 13 лет. Курировать их будет вожатый.

С 10:00 до 13:00 ежедневно для ребят будут проходить различные мероприятия. В рамках программы смены пройдут: игра о целях устойчивого развития, экскурсия по интерактивной экспозиции «Казань — город без отходов», лекции о сортировке мусора и всемирных детских экологических проектах, ориентировании в лесу и походах, птицах, а также теоретические и практические занятия от профессиональных спасателей.

В последний день смены для детей проведут экзамен по пройденным темам, на котором они смогут проверить свои знания. Всем участникам эколагеря вручат сертификаты.

Участие бесплатное, но необходимо заполнить заявку по ссылке и прикрепить минутное видео с ответом на вопрос: «Что для тебя экология?». Работы принимаются до 18:00 15 июля.