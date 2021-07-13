Самолеты из Ульяновска в Турцию начали летать два раза в неделю

Рейсы из Ульяновска в Анталию и обратно будут выполняться 2 раза в неделю

Рейсы из Ульяновска в Анталию (Турция) и обратно будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и субботам до конца летнего периода. Об этом пишет УлПравда. Туристов будут перевозить самолеты Boeing 757-200.

Всем прибывшим специалист Роспотребнадзора будет измерять температуру тела и предложит заполнить специальную декларацию. Также после прилета туристы обязаны пройти ПЦР-тест на COVID-19 и опубликовать его результаты на портале Госуслуг.