В Казани в гимназии №18 дополнительный корпус построят в 2022 году

Фото: Мэрия Казани

В Казани началось строительство нового корпуса в гимназии №18, который будет вмещать до 300 человек. Объект планируют сдать в 2022 году. Сообщает мэрия города.

- Планируется, что строительство дополнительного корпуса решит проблему с перегруженностью школы. На данный момент в гимназии количество учеников превышает проектную мощность гимназии почти в 2,5 раза, - отметили там.

По словам директора гимназии №18 Равиля Садыкова, уроки у начальных классов проходят в основном корпусе, а остальные из-за нехватки кабинетов вынуждены заниматься в соседней школе №42.

Также помимо постройки нового корпуса в гимназии №18 проведут капитальный ремонт. Последний раз его делали там в 2016 году. До окончания всех работ дети будут учиться в соседней школе №42 в две смены.