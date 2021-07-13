В Казани на станции Юдино с рельсов сошел вагон-зерновоз

Ход этой проверки и ее результаты на личный контроль взял приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Сегодня, 13 июля, в 5.32 в Казани на станции Юдино при расформировании товарного поезда из 12 порожних вагонов-зерновозов, один из них сошел с рельсов.

- Татарская транспортная прокуратура по факту схода вагона на станции Юдино Горьковской железной дороги организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Там также отметили, что ход этой проверки и ее результаты на личный контроль взял приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош.