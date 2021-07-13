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Происшествия13 июля 2021 13:00

В Казани из-за сильного ветра дерево обрушилось на двух женщин и одного ребенка

С места происшествия госпитализированы два человека
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 13 июля, днем на Казань обрушилась гроза с сильным ветром – до 17 м/с. Именно последний стал причиной ЧП во время ненастья.

На улице Максимова около дома №2 порывом ветра на землю повалило дерево. Под ним оказались две женщины и один ребенок. Пострадавших из-под этого завала вызволяли спасатели.

- Состояние пострадавших уточняется, предварительно - у мальчика царапины от веток. Его забрали родители. Две женщины были госпитализированы. У одной из них ушибы головы и спины, - сообщили в МЧС Татарстана.

Дерево вырвало с корнем.

Дерево вырвало с корнем.

Фото: МЧС Татарстана

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что во время ненастья сообщений об аварийном отключении электроэнергии в Казани не поступало.