В Казани из-за сильного ветра дерево обрушилось на двух женщин и одного ребенка

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 13 июля, днем на Казань обрушилась гроза с сильным ветром – до 17 м/с. Именно последний стал причиной ЧП во время ненастья.

На улице Максимова около дома №2 порывом ветра на землю повалило дерево. Под ним оказались две женщины и один ребенок. Пострадавших из-под этого завала вызволяли спасатели.

- Состояние пострадавших уточняется, предварительно - у мальчика царапины от веток. Его забрали родители. Две женщины были госпитализированы. У одной из них ушибы головы и спины, - сообщили в МЧС Татарстана.

Дерево вырвало с корнем. Фото: МЧС Татарстана

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что во время ненастья сообщений об аварийном отключении электроэнергии в Казани не поступало.