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Общество13 июля 2021 15:34

13 и 18 июля маршрут электрички Казань – Арск сократили

На перегоне, где она курсирует, будут делать ремонт
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Из Казани поезд тронется на 12 минут раньше

Из Казани поезд тронется на 12 минут раньше

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

13 и 18 июля пригородный поезд № 6408 Казань – Арск поменяет свой маршрут. На перегоне Куркачи – Арск, через который обычно проходит эта электричка, будут проводить ремонтные работы. Сообщает Минтранс Татарстана.

В указанные дни проезд на участке Высокая Гора – Арск отменится и пригородный поезд проследует по маршруту Казань – Высокая Гора.

Из Казани электричка тронется на 12 минут раньше – в 17:18. Отправление с узловой станции Вахитово – в 17:24 - 17:30, с остановочного пункта "Метро Аметьево" – в 17:34 - 17:35, а со станции "Ометьево" – в 17:38 - 17:39.

С остановочного пункта на Новаторов поезд продолжит маршрут в 17:43 - 17:44, от Компрессорного – в 17:47 - 17:48, а от Дербышек – в 17:53 - 17:54.

Отправка от остановочного пункта на 804 километре назначена на 17:58 - 17:59, с 807 километра – в 18:02 - 18:03, и из Кендери – в 18:05 - 18:06. На станцию же Высокая Гора электричка прибудет в 18:11.