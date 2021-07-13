13 и 18 июля маршрут электрички Казань – Арск сократили

Из Казани поезд тронется на 12 минут раньше Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

13 и 18 июля пригородный поезд № 6408 Казань – Арск поменяет свой маршрут. На перегоне Куркачи – Арск, через который обычно проходит эта электричка, будут проводить ремонтные работы. Сообщает Минтранс Татарстана.

В указанные дни проезд на участке Высокая Гора – Арск отменится и пригородный поезд проследует по маршруту Казань – Высокая Гора.

Из Казани электричка тронется на 12 минут раньше – в 17:18. Отправление с узловой станции Вахитово – в 17:24 - 17:30, с остановочного пункта "Метро Аметьево" – в 17:34 - 17:35, а со станции "Ометьево" – в 17:38 - 17:39.

С остановочного пункта на Новаторов поезд продолжит маршрут в 17:43 - 17:44, от Компрессорного – в 17:47 - 17:48, а от Дербышек – в 17:53 - 17:54.

Отправка от остановочного пункта на 804 километре назначена на 17:58 - 17:59, с 807 километра – в 18:02 - 18:03, и из Кендери – в 18:05 - 18:06. На станцию же Высокая Гора электричка прибудет в 18:11.