В Татарстане отремонтировали участок дороги Азнакаево – Ютаза – М-5

Дорога обеспечивает выход на федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане завершили ремонт участка региональной дороги Азнакаево – Ютаза – М-5. он имеет протяженность два километра и расположен на территории Ютазинского района республики. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Двухполосная дорога четвертой технической категории с семиметровой проезжей частью обеспечивает выход на федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». По ней также ездят межрегиональные и междугородние автобусы.

На указанном участке дорожники уложили новый слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11. Также там, согласно проекту, восстановили и закрепили оси трассы, обработали стыки и укрепили обочины по метру с каждой стороны. На сегодня рабочим осталось только установить на участке 19 дорожных знаков.