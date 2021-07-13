В Казани 18-летний парень застрял ногой в ливневке, пришлось вызывать спасателей

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В Казани спасателям пришлось срочно выехать по адресу: Нижнезареченская дамба, 1. Их на помощь позвал 18-летний парень. Он каким-то образом умудрился застрять ногой в люке ливневой канализации. Нет, молодой человек, пытался сначала выбраться из этой ловушки сам, но, когда из этого ничего не вышло, решился позвать на помощь специалистов.

Прибывшие на место происшествия спасатели оценили ситуацию и достали привезенный с собой шанцевый инструмент. Они разжали им металлическую обрешетку люка ливневки и извлекли оттуда ногу пострадавшего.

- От медицинской помощи молодой человек отказался, - сообщили в МЧС Татарстана.