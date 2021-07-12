Сергея Кучиц назначили новым зам председателя правительства Ульяновской области

Ранее Кучиц исполнял обязанности замминистра здравоохранения Ульяновской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 12 июля, на заседании по комплексному развитию Ульяновской области врио главы региона Алексей Русских сообщил о двух кадровых назначениях. Так, зам председателя правительства области стал Сергей Кучиц.

Ранее он, с 19 апреля 2021, исполнял обязанности замминистра здравоохранения Ульяновской области. До переезда в регион работал помощником Алексея Русских на посту члена Совета Федерации от Московской области. Теперь он будет курировать почти весь социальный блок нового для него региона.

Единственное исключение – Агентствм по развитию человеческого потенциала в Ульяновской области с 12 июля будет руководить Марина Алексеева. Она также является исполняющей обязанности первого зампреда правительства области.