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Общество12 июля 2021 19:47

Сергея Кучиц назначили новым зам председателя правительства Ульяновской области

Врио губернатора региона Алексей Русских уже распорядился подготовить соответствующие документы
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Ранее Кучиц исполнял обязанности замминистра здравоохранения Ульяновской области.

Ранее Кучиц исполнял обязанности замминистра здравоохранения Ульяновской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 12 июля, на заседании по комплексному развитию Ульяновской области врио главы региона Алексей Русских сообщил о двух кадровых назначениях. Так, зам председателя правительства области стал Сергей Кучиц.

Ранее он, с 19 апреля 2021, исполнял обязанности замминистра здравоохранения Ульяновской области. До переезда в регион работал помощником Алексея Русских на посту члена Совета Федерации от Московской области. Теперь он будет курировать почти весь социальный блок нового для него региона.

Единственное исключение – Агентствм по развитию человеческого потенциала в Ульяновской области с 12 июля будет руководить Марина Алексеева. Она также является исполняющей обязанности первого зампреда правительства области.