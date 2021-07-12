В Зеленодольске завершили реконструкцию путепровода через железную дорогу

Обновленный путепровод в Зеленодольске. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане закончили работу по реконструкции путепровода через железную дорогу. Обновленный участок расположен в Зеленодольске, на улицах Озерная и Новостроительная. Дорога связывает промышленную часть города с жилым массивом и выездом в сторону Казани. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Длина реконструированного участка – 243,5 метра, ширина проезжей части – 9 метров, есть два тротуара по 1,5 метра. По краям путепровода установлены оцинкованные ограждения – барьерное и перильное, с высокой удерживающей способностью. Дорогу оснастили наружным искусственным электроосвещением, на ней также соблюден норматив подмостового габарита приближения строений.

В настоящее время готовится пакет документов, чтобы получить разрешение для запуска движения машин по путепроводу.