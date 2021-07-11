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Общество11 июля 2021 15:03

В Чебоксарах из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия

В Чувашии наблюдается рост заболеваемости
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Такое решение принято республиканским оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Такое решение принято республиканским оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за того, что в целом в Чувашии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в Чебоксарах отменили все массовые мероприятия на Красной площади и Московской набережной, сообщают в администрации города.

- Такое решение принято республиканским оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Ограничение продлится до стабилизации эпидемической обстановки, - отметили в администрации.