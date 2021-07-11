В начале следующей недели Татарстан ожидает 30-градусная жара

Грозы и дожди продолжатся. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Стало известно, какая погода ждет республику в начале следующей недели. Так, согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 12 июля, будет преимущественно без осадков. Днем максимальная температура воздуха ожидается в пределах от +26 до +31 градусов.

Далее – во вторник (13 июля) и среду (14 июля), в Татарстане прогнозируется жаркая и неустойчивая погода. Так местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью от +14 до +19, а днем максимум от +27 до +32 градусов.