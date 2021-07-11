За сутки в Татарстане выявили 51 новый случай коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 17 зараженным.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За прошедшие сутки в республике выявили 51 новый случай коронавируса , сообщает Минздрав Татарстана.
- Четыре из них являются завозными, 47 – контактными, - отметили в ведомстве.
В этот раз госпитализация понадобилась 17 зараженным, остальные – 34 пациента, будут лечиться на дому. За указанные сутки большая часть новых заболевших была зарегистрирована в Казани (21 человек) и Набережных Челнах (10 человек).
Всего в Татарстане коронавирус обнаружили у 22 905 человек. 20 449 из которых выздоровели, а 565 скончались.