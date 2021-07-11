В небе над Казанью экипаж самолета сообщил о неопознанном объекте

Эта визуальная встреча не помешала посадке воздушного судна. Фото: Алина НИЗАМОВА

Экипаж самолета CRJ-200 летевший по рейсу Пермь – Казань в небе над аэропортом столицы Татарстана сообщил о неопознанном объекте. Это был белый шар диаметром один метр, к которому был подвешен некий груз. Сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Это произошло днем 9 июля. К слову, данная визуальная встреча в небе не помешала совершить самолету посадку в штатном режиме. Что это был за объект и какой груз он нес, пока остается только гадать. По одной из версий, это мог быть аэростат.