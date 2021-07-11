В Марий Эл иномарка врезалась в дерево, пострадали пять человек

По предварительным данным, водитель был пьян. Фото: ГИБДД Марий Эл

В ночь на субботу в Медведевском районе Марий Эл на подъезде к СНТ «Строитель» в дерево врезался легковой автомобиль Hyundai. В результате данного дорожно-транспортного происшествия в больницу с различными травмами были доставлены пять человек.

- Водитель иномарки, предварительно, в момент аварии находился в нетрезвом состоянии, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Госавтоинспекторы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшее ДТП.