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Происшествия11 июля 2021 11:01

В Татарстане женщина зашла в воду и не смогла доплыть до берега

Ее тело на сушу вытащил очевидец
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На месте происшествия.

На месте происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

Вечером 10 июля в экстренные службы Татарстана поступило сообщение из села Кубянь Атнинского района. По словам его автора, он вытащил из воды тело женщины.

Когда на место поисшествия прибыли спасатели, медики «скорой» и полицейские, было установлено, что погибшая являлась 45-летней жительницей села Большая Атня.

В субботу она отдыхала на местной плотине, выпив спиртное зашла в воду и не смогла доплыть до берега.

- Место для купания не оборудовано. Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.