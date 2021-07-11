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Происшествия11 июля 2021 10:34

В Набережных Челнах на стройке упал 61-метровый кран, один человек погиб

По данному факту проводится прокурорская проверка
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

В субботу, 10 июля, в 15.15 в экстренные службы Набережных Челнов поступило сообщение о том, что на стройке по адресу: проспект Мира, д.18/1, упал 61-метровый башенный кран.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что рухнувшая конструкция повредило ограждение строительной площадки, также в результате падения погибла и находившаяся в кабине женщина-крановщица.

- Причина происшествия устанавливается. Всего на происшествие были привлечены 18 человек и 5 единиц техники, - сообщил в МЧС Татарстана.

Также по данному факту была организована прокурорская проверка.

В Набережных Челнах на стройке упал 61-метровый кран, один человек погиб