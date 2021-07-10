Трассу Алексеевское - Высокий Колок - Базяково – Тукай в Татарстане перекроют на три месяца

Работы планируется закончить 20 октября.
Фото: Владимир КРУПСКИЙ
В Спасском муниципальном районе с 12 июля по 20 октября временно закрывается для движения транспорта автомобильная дорога «Алексеевское - Высокий Колок» - Базяково – Тукай. На этот период запланирован ремонт на участке с 26,5 по 38,2 километр.
Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения Алексеевское - Высокий Колок и Базарные Матаки – Болгар.
- Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ. Просим водителей заранее планировать свой маршрут по данной дороге, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.