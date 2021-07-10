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Общество10 июля 2021 18:51

Трассу Алексеевское - Высокий Колок - Базяково – Тукай в Татарстане перекроют на три месяца

Проезд будет закрыт с 12 июля.
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Работы планируется закончить 20 октября.

Работы планируется закончить 20 октября.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Спасском муниципальном районе с 12 июля по 20 октября временно закрывается для движения транспорта автомобильная дорога «Алексеевское - Высокий Колок» - Базяково – Тукай. На этот период запланирован ремонт на участке с 26,5 по 38,2 километр.

Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения Алексеевское - Высокий Колок и Базарные Матаки – Болгар.

- Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ. Просим водителей заранее планировать свой маршрут по данной дороге, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.