Трассу Алексеевское - Высокий Колок - Базяково – Тукай в Татарстане перекроют на три месяца

Работы планируется закончить 20 октября. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Спасском муниципальном районе с 12 июля по 20 октября временно закрывается для движения транспорта автомобильная дорога «Алексеевское - Высокий Колок» - Базяково – Тукай. На этот период запланирован ремонт на участке с 26,5 по 38,2 километр.

Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения Алексеевское - Высокий Колок и Базарные Матаки – Болгар.

- Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ. Просим водителей заранее планировать свой маршрут по данной дороге, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.