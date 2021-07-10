70 детей, которых не приняли в лицей №182 Казани, будут ходить в 189 гимназию

Фото: мэрия Казани.

Скандал назревал в образовательной сфере Казани. Родители пожаловались на то, что их детей массово не принимают в первый класс в лицее №182. Началась проверка, которая никаких нарушений не выявила.

Заместитель министра образования и науки РТ – руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов пояснил, что в 2019 году были внесены изменения в федеральный закон об образовании и Семейный кодекс РФ. Согласно нововведениям, сформирована категория граждан, которые наделены льготными полномочиями при приеме в первый класс.

Так, преимущественное право на зачисление имеют дети, чьи братья и/или сестры уже обучаются в лицее. Из 216 детей, зачисленных в первый класс лицея №182, 174 ребенка имели преимущественное право, то есть их братья и/или сестры уже обучаются в лицее. В том числе 156 детей проживают в микрорайоне, за которым закреплен 182-й лицей. 18 детей проживают в других микрорайонах, но по закону они тоже имеют преимущественное право, несмотря на территориальный принцип.

Следующая льготная категория – это дети, родители которых служат в правоохранительных органах. В первый класс лицея приняли 14 таких детей. Еще 28 первоклассников, которые будут здесь учиться, проживают в данном микрорайоне.

- Все заявления были тщательно проанализированы. Проверка показала, что нарушений при приеме детей нет. Вся информация о результатах проверки будет передана в Исполком города, который должен будет найти иные формы обеспечения детей образовательными учреждениями, – констатировал Рамис Музипов.

В итоге родителям предложили зачислить детей в гимназию № 189. Чтобы показать, что учебное заведение достойное, чтобы отдать туда детей, директор школы Ранис Идрисов провел для родителей экскурсию.

Учебные помещения начальных классов в гимназии расположены в отдельном непроходном блоке здания со своим входом и вестибюлем. Родители осмотрели кабинеты, оборудованные всем необходимым для обучения детей, столовую, где обеденный зал создан по типу школьного ресторана, актовый зал, рассчитанный на 560 посадочных мест. Они также посетили бассейн, спортивный зал и коворкинг-зону.

Интересовала родителей и внеклассная жизнь в школе. Директор гимназии пояснил, что здесь ребенок сможет развиваться как в спортивном, так и творческом направлении – на базе гимназии будут открыты школа художественной гимнастики, кружок по шахматам, каратэ, дзюдо, плаванью, футболу, баскетболу, волейболу, вокалу, ИЗО и многое другое.

В общей сложности после экскурсий было подано 70 заявлений о приеме.