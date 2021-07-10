В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 48 человек, такого не было с 20 марта

На 10 июля в Татарстане зарегистрирован 22 854 случая COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19, из них 3 – завозные, 45 – контактные. 19 человек госпитализировано, 29 получают лечение на дому. Такие данные привели в Минздраве республики.

На 10 июля в Татарстане зарегистрирован 22 854 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 20 448 человек, в том числе 31 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 655 178 человек (прирост за сутки – 16 003), из них 429 862 получили вторую прививку.