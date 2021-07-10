Новая трамвайная ветка в Набережных Челнах: где появится и когда начнутся работы

Когда точно в новых районах появится трамвай - не сообщается. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Строительство трамвайной ветки в Замелекесье предполагается реализовать в два этапа. О деталях проектирования рассказал руководитель проекта Сергей Кулиш:

- Данный трамвайный путь уже проектируется, с поворота Набережночелнинского проспекта до Сармановского тракта по проспекту Фоменко до кольца первой автодороги, протяженность составляет 10 километров 228 метров пути в обе стороны. По проекту новые трамвайные пути пройдут по Сармановскому тракту, проспекту Фоменко, Казанскому проспекту с выходом на проспект Мусы Джалиля. Первый этап после государственной экспертизы должен быть в июле, второй - в ноябре 2021 года, - рассказал Кулиш.

Строительство данного объекта обеспечит транспортную доступность для жителей Замелекесья, поселка ЗЯБ в районы Сидоровки, ГЭСа и новой части города.

По новой трамвайной линии предусматривается организовать три трамвайных маршрута с интервалом движения шесть минут, которые обеспечат жителей района Замелекесья, поселка ЗЯБ транспортной доступностью с Сидоровкой, поселком ГЭС и Новым городом. Строительство новых трамвайных путей позволит сэкономить пассажирам в дороге между новым городом и поселком Сидоровка до 30 минут.

Параллельно ведутся работы по проектированию второго этапа. Согласно технического задания трамвайная ветка второго этапа составляет 3 километра 200 метров пути.

Проектные решения предусматривают применение актуальных на данный момент технологий. Так, в проект заложены такие современные решения в области монтажа трамвайных путей, как алюминотермитная сварка рельс методом промежуточного литья, обладающая преимуществами в высокой скорости проведения монтажных работ, надежности соединений по сравнению с другими видами сварки, в снижении затрат на обслуживание трамвайных путей. Также уменьшается износ колесных пар вагонов, улучшается плавность хода составов, что создает комфорт пассажирам и водителям трамваев.

Также проектом предусмотрена установка температурных компенсаторов, позволяющих снять разрушающее напряжение в рельсах трамвайного пути, в результате изменения температуры окружающей среды, что обеспечивает более долгий срок службы трамвайного полотна и уменьшает шум колесной пары при прохождении трамвая.

- Параллельно с застройкой микрорайона нужно развивать транспорт, - отметил мэр города Наиль Магдеев. – Только автобусами привезти жителей большого микрорайона мы не сможем, поэтому строится новая трамвайная линия. Ее строительство разбито на два этапа, будем стремиться к тому, чтобы найти финансирование и завершить все работы в срок.