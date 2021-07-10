Праздник Ивана Купала 10 июля 2021 года в Набережных Челнах: полная программа праздника

Всех желающих научат плести традиционные венки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 июля в 18:00 на набережной имени Тукая, на улице Центральная будут праздновать Ивана Купалу - славянский праздник, который в древности приходился на летнее солнцестояние. Мероприятие проведет украинская диаспора города совместно с Домом дружбы народов «Родник».

Гостей ожидают многочисленные обряды и ритуалы, песни и хороводы, конкурсы и викторины. На празднике выступят фольклорные коллективы Республики Татарстан: народный ансамбль «Кудерышки» (Казань), народный ансамбль «Водограй» (Бугульма), украинский ансамбль «Вербиченька» (Нижнекамск), народный ансамбль города Набережные Челны и творческих коллективов Татарстана.

На красочно украшенной площади развернутся палатки торговых рядов с изделиями декоративно-прикладного искусства. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по плетению банных веников и купальских венков.

С 2007 года празднику «Ивана Купалы» Министерством Культуры РТ был присвоен официальный статус Республиканского.

Отметим, что все присутствующие на мероприятии должны быть в масках.