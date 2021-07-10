Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июля 2021 10:50

Где нельзя купаться в Татарстане: Роспотребнадзор забраковал пять пляжей

Четыре из них находятся в Казани, еще один в Альметьевске
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ежедневно на казанских пляжах отдыхают тысячи горожан.

Ежедневно на казанских пляжах отдыхают тысячи горожан.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Татарстан вернулась аномальная жара, люди массово направились на пляжи. Вот только купаться на территории всех мест отдыха не рекомендуется. Так, сразу пять пляжей в республике не прошли проверку Роспотребнадзора.

По состоянию на 8 июля 2011 года результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций не соответствуют гигиеническим требованиям на четырех пляжах Казани - «озер Большое Лебяжье», пляж «Нижнее Заречье», пляж «Локомотив», пляж «Комсомольский», а также городской пляж в Альметьевске.

Ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания.