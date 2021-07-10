Потребовали купить дорогой телефон в кредит и сдать его в ломбард: как мошенники обманули жителя Ульяновска

Мужчина поздно понял, что его обманывают. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

9 июля в полицию Железнодорожного района Ульяновска обратился 45-летний житель областного центра. Он заявил, что попался на уловки мошенника и потерял крупную сумму денег.

Установлено, что потерпевшему на телефон поступил звонок, звонивший представился сотрудником службы безопасности банка, и сообщил о том, что неизвестные получили доступ к его банковским данным и путаются оформить на мужчину кредит.

Для предотвращения этого, злоумышленник убедил потерпевшего приобрести в кредит сотовый телефон стоимостью 143 тысячи рублей и сдать его в ломбард, где пострадавший выручил 80 тысяч рублей, после чего перевел данные денежные средства на якобы «безопасный счет».

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится комплекс оперативно – розыскных мероприятий по задержанию злоумышленников.