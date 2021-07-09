В Казани с 10 по 11 июля пройдут II Всероссийские уличные игры URBAN GAMES

Открытие состоится в 15:00 10 июля Фото: Евгения БУБЛИК

На этих выходных - с 10 по 11 июля, в казанском экстрим-парке «УРАМ» состоятся II Всероссийские уличные игры URBAN GAMES.

Соревнования пройдут по шести видам спорта: баскетболу (дисциплина 3×3), велосипедному спорту (BMХ-фристайл-парк, BMX-гонка ритм-трек, BMX-фристайл-флэт), роллер спорту (скейт-кросс, прыжок в высоту на роликовых коньках, фристайл-слалом), скейтбордингу (улица, парк), брейкингу, воркауту. Спортсмены разыграют 63 комплекта наград.

Открытие состоится в 15:00 10 июля. В рамках игр пройдут и другие соревнования турнир по баскетболу Red Bull half Court, этап Red Bull Pump Track World Championship, турнир по флорболу Street floorball league (3х3), Первенство российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» по скейтбордингу в дисциплинах «улица» и «парк», Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта «буги-вуги».

Также на территории парка будут организованы зоны питания. Вход бесплатный - с 10.00 до 22.00. Посетителям нужно будет соблюдать антиковидные правила - это быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.