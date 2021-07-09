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Происшествия9 июля 2021 18:01

Сотрудника Минздрава Чувашии будут судить за то, что помогал «откосить» призывникам от армии и взял с них 1,5 миллиона рублей

На скамье подсудимых также окажутся помогавшие ему врач, экс-депутат и двое местных жителей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Как утверждается, за взятку призывникам специально причиняли травму, которая принималась потом за язвенную болезнь.

Как утверждается, за взятку призывникам специально причиняли травму, которая принималась потом за язвенную болезнь.

Фото: Анастасия Осипова

В скором времени на скамье подсудимых окажутся зам начальника контрольно – ревизионного отдела КУ ЧР «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашии, врач-эндоскопист одной из больниц Чебоксар, экс-депутат Цивильского района и еще два жителя республики.

Их в зависимости от роли каждого обвиняют во взятках и посредничестве в их получении, а также в пособничестве в уклонении от прохождения военной службы.

По версии следствия, с января 2019 года по июнь 2020 года вышеуказанный сотрудник Минздрава Чувашии через знакомых, в том числе экс-депутата Цивильского района, искал молодых людей, которые не хотели служить в армии.

За 100 или 200 тысяч рублей чиновник отправлял таких призывников к знакомому врачу-эндоскописту. Та причиняла молодым людям травму в желудочно-кишечном тракте, создавая видимость язвенного заболевания.

Это в итоге на медкомиссии и становилось основанием для признания призывников негодными к службе в армии. Всего через эту схему прошли 11 парней. На них чиновник из Минздрава Чувашии, как следует из материалов уголовного дела, «заработал» более 1,5 миллионов рублей.

- Расследование данного уголовного дела завершено, все его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.