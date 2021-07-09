В Набережных Челнов ремонт дороги на улице Шамиля Усманова выполнен уже на 45%

Участок ремонтируемой дороги от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана в Набережных Челнах. Фото: мэрия города

В Набережных Челнах продолжается капитальный ремонт дороги на улице Шамиля Усманова, а именно самого проблемного ее участка - от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана. На сегодня там уже выполнено около 45% всех работ.

В частности, на участке демонтировали бортовые камни, фрезеровали асфальтобетонное покрытие, а также установили закладные фундаменты для опор наружного освещения и выделили места под парковочные карманы.

В ближайшее время там буду устанавливать опоры наружного освещения, укладывать выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и размещать бортовые камни.

Согласно заключенному контракту, капитальный ремонт должен быть завершен в октябре, но дорожники намерены закончить все работы раньше этого срока.